След среща с президента Илияна Йотова, продължила почти час и половина, Андрей Гюров прие да бъде служебен премиер на България.

"Готов съм да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Принципи означава, че България е Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Честни избори можем да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен. То е достатъчно неутрално и равно отдалечено от всички партии и работи в правомощията, които са му дадени от конституцията", заяви той.

Гюров подчерта, че по делото срещу него е получил подклепа от ЕЦБ и ЕК. Припомняме, че Административният съд отмени решението на КПКОНПИ, с което Андрей Гюров бе отстранен като подуправител на БНБ.

"В този смисъл нямам никакви морални проблеми да приема такава позиция", заяви той и изрази надежда, че Йотова ще вземе най-правилното решение.

"Разговорите с всички кандидат-премиери продължават. Аз и г-жа президентът държим връзка", посочи Гюров.