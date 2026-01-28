Подуправителят на БНБ Андрей Гюров пристигна в президентството при Илияна Йотова. Срещата с Андрей Гюров е финалният акорд от днешната серия консултации при президента Илияна Йотова, която се провежда в условията на безпрецедентен институционален отказ от властта. Преди Гюров да прекрачи прага на президентството, трима от водещите банкери в държавата вече категорично отклониха поканата да оглавят служебното правителство:

Димитър Радев (Управител на БНБ): Той бе първият, който се срещна с Йотова днес. Радев аргументира отказа си с европейското законодателство и ангажиментите на България към Еврозоната. Според него прякото участие на ръководството на Централната банка в изпълнителната власт би нарушило принципа на независимост на БНБ и ЕЦБ.

Петър Чобанов (Подуправител на БНБ): Чобанов също заяви, че няма да приеме поста. Интересен детайл в неговото изказване бе, че той би поел отговорност само ако има реална опасност от конституционна криза и няма друг кандидат. Според него обаче списъкът в „домовата книга“ е достатъчно дълъг, за да бъде намерено решение без неговото участие.

Радослав Миленков (Подуправител на БНБ): Миленков беше най-кратък, като припомни, че дава един и същ отговор за трети път. Той подчерта, че в момента ръководи две важни управления в БНБ („Банков надзор“ и „Емисионно“) и е член на Надзорния съвет на ЕЦБ – позиции, които са несъвместими с премиерския пост.

Какво се случи вчера?

Серията от откази започна още във вторник (27 януари), когато председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян първа заяви на президента Йотова, че няма намерение да става служебен премиер. Назарян подчерта, че ГЕРБ няма да участва в служебната власт по този начин.

Графикът за следващите дни:

Ако и Андрей Гюров откаже, погледът на държавния глава се насочва към останалите в списъка:

Четвъртък (29 януари): Срещи с омбудсмана Велислава Делчева и нейния заместник Мария Филипова.

Петък (30 януари): Срещи с ръководството на Сметната палата – Димитър Главчев и неговите заместници.