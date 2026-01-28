Марката "Нашата България" е запазена от неизвестен заявител, сочи проверка на NOVA в сайта на Патентното ведомство. Документът е подаден във вторник.

Румен Радев използва въпросния израз в обръщението си към народа от 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Преди седмица пък, в интервю за БНТ, бившият началник на кабинета му - Иво Христов, определи „Нашата България" като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на президента (2017 - 2026 г.).

"Нашата България" - не знам дали са обсъждали такъв вариант, но това е едно добро име. В последните години тъкмо деребейското отношение към България е това, което отблъсна и възмути хората. Добре е всеки българин да знае, че всеки от нас разполага с равна част от настоящето на нашата родина", каза Христов пред БНТ.

Сред областите, за които е подадена заявката в Патентното ведомство, са: политически рекламни услуги; наемане на политически сътрудници; събиране на политически статистически данни; проучване на общественото мнение по политически въпроси; връзки с обществеността; набиране на средства за политически цели; съвети в областта на политиката; услуги за политическо лобиране; политически услуги и др.