Правителството успя да спаси 100% от средствата за саниране на многофамилните жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов след заседанието на Министерския съвет, който реши програмата за енергийно обновяване на жилищните блокове да се прехвърли от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в Българската банка за развитие (ББР). Министър Иванов напомни, че в началото на мандата на правителството е имало огромен риск от загуба на средства по програмата.

„Мярката бе договорена от правителството с Европейската комисия (ЕК) като част от преговорите за изменение на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Целта беше да спасим всички одобрени жилищни блокове, които бяха сериозно изостанали като дейности, а липсата на напредък криеше риск от неизпълнение на срока по ПВУ - 30 юни т.г. Така в диалог с ЕК договорихме рисковите блокове да се прехвърлят като самостоятелна инвестиция, която да бъде управлявана от ББР. Така се запазват всички средства, предвидени за саниране на жилищните сгради, в размер 246 556 225 евро“, посочи министър Иванов. Освен това се удължава и срокът за изпълнение на ремонтните дейности - до 31.12.2029 г.

От МРРБ в ББР ще бъде прехвърлено санирането на 177 блока от Етап 1 и всички 277 жилищни сгради, одобрени по Етап 2. “Важно е да отбележим, че при преговорите си с ЕК успяхме да договорим и отпадането на изискуемите 20% собствено финансиране от сдружение на собствениците по Етап 2. Така 100% от блоковете ще се санират безплатно за българските граждани и те могат да разполагат свободно със средства си, които преди това бяха събрали“, каза още регионалният министър. И добави, че при прехвърляне на програмата няма да се кандидатства отново, а цялата документация ще се предостави служебно от МРРБ в ББР.

Иван Иванов каза още, че има уверението на ББР, че със средствата, които се спестят след провеждане на търговете и строителните дейности, ще се направи повторно класиране и ще се финансира санирането на част от блокове, които в момента са включени в резервния списък по Етап 1.