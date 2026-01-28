Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за сметната палата, с които окончателно се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Предвижда се функциите да се разпределят между две институции, а всички архивни дела да отидат в ДАНС. Правомощията за разкриване на корупция ще се поемат от ГДБОП и Националната следствена служба, а превенцията и декларациите за конфликт на интереси за имущество ще се прехвърлят към Сметната палата.

Законопроектът беше внесен от ГЕРБ в началото на годината. В Правната комисия той беше подкрепен от депутатите от партията, както и от „ДПС Ново начало“, БСП и ИТН.