Училище на първа линия, само на десет метра от брега на морето се очаква да отвори в бургаския квартал „Крайморие“ още от следващата учебна година. В него ще се обучават ученици от 1 до 7 клас, като капацитетът му е за 208 деца, а през лятото там ще се провежда обучение по водни спортове.

Изграждането върви с бързи темпове, обяви кметът на Бургас Димитър Николов в социалната мрежа Фейсбук, след като провери на място хода на строителните дейности. Сградата ще бъде изключително модерна, а строителството е съобразено с близостта на морето и силните ветрове, които духат през зимата.

Високите части ще бъдат разположени откъм север и североизток, за да играят ролята на щит от ветровете. Вътрешният двор пък ще е частично „потопен“, за да се образува пространство, което е защитено от вятъра.

Теренът е оформен терасовидно, като на различните нива са обособени различни зони. Ще има баскетболно игрище, класна стая на открито, детска площадка, фитнес на открито, писта за бягане и опитно поле.

Училището ще бъде с равни нива на всеки етаж за максимално удобство по отношение на достъпната среда.

От влизането през централния вход ще се попада в централното фоайе, което е и главният разпределителен център в училището. От него има достъп до столовата, физкултурния салон и басейна на училището.