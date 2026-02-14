Двама британци и един французин са жертвите при лавина, която се е образувала до ски пистата в курорта Вал д'Изер във френските Алпи вчера.

Британската двойка е била в група от петима души, които са карали ски извън пистите с инструктор, съобщи говорител на курорта пред BBC. Френският гражданин е карал ски сам, когато лавината е паднала в 11:30 местно време, заяви прокурорът на Албервил Беноа Башеле в изявление. Друг британец е получил леки наранявания.

Говорител на Министерството на външните работи заяви, че са наясно със смъртта на двамата британци и са „в контакт с местните власти и са готови да предложат консулска помощ“.

Прокуратурата на Албервил вече е започнала разследване за непредумишлено убийство, което ще бъде проведено от планинската спасителна полиция CRS Alpes.

Според Башеле, ски инструкторът, който е невредим, е дал отрицателни проби след тестове за алкохол и наркотици.

Антоан Мартиньон и съпругата му са били в Ла Вале дю Манше в петък сутринта и са заснели лавината на видео. Първоначално двамата се опитали да карат ски във Вал д'Изер, но пистите били твърде претъпкани и решили да се разходят.

„Гледах хора, които карат свободно ски извън пистите, и си помислих, че изглежда много опасно“, каза Мартиньон. „След 20 секунди се образува лавина, тя се спусна и отнесе хората надолу.“

Във Вал д'Изер вече имаше няколко лавини тази зима, като един човек загина в близкия курорт Тин миналия месец. През последните седмици в региона е имало редица фатални лавини, включително смъртта на британец, карал ски извън пистите в курорта Ла План през януари.

„От началото на сезона имаме много сложен, много нестабилен сняг“, каза Люк Николино, управител на пистите в Ла План.

Френската национална метеорологична служба издаде червено предупреждение за риск от лавини в региона Савоа в четвъртък, което беше отменено в петък. Но нивото на риск остана високо в Алпите с „много нестабилна снежна покривка“.