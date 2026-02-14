За нов детайл от мястото на събитието - черен микробус, паркиран в близост до блокирания път към хижата, съобщава Нова тв. 12 дни след началото на трагедията "Петрохан”, разследването продължава да изважда нови детайли за затворената общност на Ивайло Калушев.

Предполага се, че превозното средство е било ползвано от организацията на Калушев и често е шофирано от Ивайло Иванов, чието тяло бе открито в изгорялата сграда. Съществуват обаче противоречиви данни дали криминалистите са извършили оглед на този автомобил.

От разпитите, с които Нова тв разполага, свидетелят В.А., който е живял с Калушев в продължение на 7 години, включително и в Мексико, описва Ивайло Калушев като “Лама” или “Гуру”.

“Думата му беше като закон, не се оспорваше никога”, твърди свидетелят. В показанията си той споменава и за сексуален контакт, иницииран от Калушев, както и за неговото отношение към самоубийството. Според разказа, лидерът на групата е смятал самоубийството за “нещо лошо”, но е споделял, че ако би го направил, би избрал „изстрел в главата с пистолет”.

Обучения с огнестрелни оръжия

Нови факти изплуват и около въоръжението на групата. През май 2023 г. Калушев, Иванов и Златков са предоставили на полицията в Монтана свое оборудване - реплики на огнестрелни оръжия, използвани за военни игри и тренировки в недовършена сграда в града. При огледите на самата хижа “Петрохан” обаче са намерени множество реални оръжия и гилзи, а пред входа са открити три пистолета и карабина.

Бащата на загиналато 15-годишно момче, също е дал показания пред разследващите. Той изразява сериозни съмнения относно автентичността на видеозаписите от “самоубийството” на тримата в хижата, които изтекоха в интернет пространството.