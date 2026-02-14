След спокойната събота на 14 февруари, неделният ден ще донесе рязка промяна във времето. Според прогнозата на Meteo Bulgaria на 15 февруари се очаква динамична атмосферна обстановка с опасно силен вятър и условия за гръмотевични бури.

Още в сутрешните часове над Южна, Централна и Източна България ще се усили южният вятър, като на места поривите могат да достигнат 80–100 км/ч. По-късно през деня в северозападните райони и в Дунавската равнина посоката ще се смени от северозапад, което ще доведе до допълнително усилване и рязко захлаждане.

По преминаващия студен фронт се очаква развитие на мощни купесто-дъждовни облаци. Над Южна и Югоизточна България има условия за интензивни валежи, придружени от гръмотевици и локални градушки. В отделни райони количествата дъжд могат да бъдат значителни за кратък период от време, което създава риск от временни наводнения по улици и ниски места.