Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира за мащабен правен парадокс: всеки шофьор или фирма може ефективно да ползва пътната мрежа безплатно, ако обжалва наложените глоби в съда. Според експертите системата на електронните винетки и тол такси в момента се крепи единствено на добросъвестността на гражданите, тъй като санкциите масово падат при обжалване.

Хронология на проблема



Хаосът датира от 21 ноември 2024 г., когато Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови, че фиксираните глоби в България противоречат на правото на ЕС. Мотивът на съда в Люксембург е, че наказанията са „непропорционални“ и не отчитат тежестта на нарушението.

Въпреки решението, вече 15 месеца отговорните институции (МРРБ, АПИ и Народното събрание) не са внесли нужните промени в Закона за движение по пътищата и Закона за пътищата.

Пътната администрация като „развален принтер“



От ИПБ определят работата на Националното тол управление (НТУ) като производство на „хартийки без стойност“.

Администрацията продължава да издава хиляди фишове, знаейки, че те ще бъдат отменени. Това не само лишава бюджета от приходи, но и натоварва държавата с допълнителни разходи за адвокатски хонорари и съдебни разноски по загубените дела.

Доказателства за съдебната практика: Само от началото на 2026 г. Районният съд в Сливница е отменил десетки фишове с мотив, че наказанието противоречи на Директива 1999/62/ЕО. Пример за това е случаят със село Пролеша, където резултатът в съда е 6:0 в полза на гражданите.



От Института настояват за незабавни отговори на следните въпроси:

* Колко дела е загубила АПИ след решението на СЕС?

* Каква е общата сума на платените от бюджета съдебни разноски за този период?



„Признайте, че заради инат и некомпетентност превърнахте тол системата в черна дупка за милиони“, призовават от ИПБ.