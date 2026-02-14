Не съм човек нито на Румен Радев, нито на Кирил Добрев, нито на който и да било. Това ми дава сега голяма свобода за действие. Бях избран, без да се договарям с никого, без да търся предварителна подкрепа от никого и без да давам обещания".

Това заяви пред БНР председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.



Той припомни необходимостта от силна лява социалистическа партия и посочи, че пътят е към оздравяването на БСП. По думите му без ляво не може да има парламентарна демокрация. Зарков припомни тезата си, че трябва да се признае като грешка присъстието на партията в управлението, а също, че трябва да се отхвърли едно поведение - "подчинението ни на нечисти интереси и основно олицетворявани от един човек на име Пеевски". Според него именно заради тезите си е номиниран и избран. Той смята, че това в друга партия не може да се случи. Но подчерта:



"Това, което се случи в БСП, и изборът, който беше направен, ще трябва да бъде направен във всяка една организация в България и накрая да бъде направен и по отношение на държавното управление. Всеки един ще бъде изправен пред този избор - от БОК до НС, минавайки през всички партии".



По думите му всички ще бъдат изправени пред това изпитание в следващите месеци. Но БСП го издържа първа, изтъкна Крум Зарков.

Според него това, което е допринесло най-много, за да му се доверят, е фактът, че в ключови моменти е показвал независимост и самостоятелност в избора си, без значение до какво е водил той. Това е избор, който показва пряко, че се търси нов начин на поведение, т.е. самостоятелност, суверенитет, обясни той и подчерта, че не е поемал предварителен ангажимент към никого.

По думите му именно заради това сега - при реденето на листи, ще се влезе в истински диалог в организацията.



"Това нямаше да е възможно, ако бях човекът на който и да било, защото тогава щях да съм с вързани ръце", обясни новият лидер.

И коментира избора му на поста:



"Имаше сблъсък, имаше истинско политическо съревнование между мен и Борислав Гуцанов. Моята визия беше по-радикална и тя беше подкрепена със 100 гласа повече. Но това не значи разделение в самата партия. Това е демократичен процес. Този резултат не донесе това, което много пророкуваха - не правете конгрес, който ще е братоубийствен и ще ни разцепи. Случилото се след Конгреса е по-скоро обратният процес".



Ще представя състав на Изпълнително бюро, който е под знака на обновлението, обяви Крум Зарков и допълни, че няма да останат от "най-дейните дейци".



"Не съм бил човек на никого. И аз няма да допусна да имам и аз хора. Ще видите в това бюро, че ще има хора, които не са на моето мнение по много въпроси, с изключение на един - на него държа - скъсването на зависимостите".



Той бе категоричен, че в Изпълнителното бюро няма да има хора, които са били припознавани като проводници на "Новото начало":



"В БСП има богати хора. БСП, особено в последната година, беше попаднала под контрол на хора, чиито действия и решения не можеха да бъдат обяснени с партийния, а според мен и с държавния интерес. Ако си социалист, не можеш да допуснеш, че има ситуация, в която интересът на партията и държавата е антагонистичен. Тези лица, които са достатъчно известни, ще бъдат помолени да отстъпят от ръководните позиции. Никой няма да гони никого, или да преследва, или да наказва, но няма да имат влиянието, което досега".



Според него е било грешка партията да заеме поста на председател на Народното събрание, в лицето на Наталия Киселова. Киселова и нейните двама заместник-председатели ще имат за задача да покажат ясно, че вече няма съвместно управление, подчерта председателят на БСП и декларира категорично:



"БСП не участва в мнозинства в този парламент. Това трябва да е ясно. Киселова ще има възможност да покаже своя истински характер и разбиране и се надявам тя да го направи добре. Има много народни представители в БСП, някои от които ще поемат отново изборни позиции. Разликата - те ще са същите, но този път свободни".



Подкрепа за ветото върху Изборния кодекс



Зарков заяви, че ще направи всичко възможно, за да убеди най-голям брой социалисти да подкрепят ветото на президента върху промените в изборните правила:



"Ще помоля да се вслушат в резонните аргументи, които са от конституционен характер, и се надявам ветото да бъде подкрепено."



"Няма нов шериф в БСП, ще има нов метод в БСП", категоричен бе Зарков и обясни:



"Работата ми оттук нататък ще бъде да реализирам потенциала на всеки един човек. В моята идея за ръководство правим така, че да насърчаваме позитивните си качества и анулираме негативните".



Отношенията на БСП с Румен Радев - БСП ще се яви на изборите като самостоятелен обект



Много социалисти гледат с уважение към Радев, каза новият председател на БСП и посочи, че има теми, по които може да има партньорство. Но подчерта, че не е имало разговори, а и такива не са възможни, за това БСП да е мандатоносителката на Радев.



"БСП се явява в коалиционна форма с други леви партии, но се явява като самостоятелен обект. Тя ще има самостоятелно поведение оттук нататък".



Подкрепа за Йотова



"Депутати от БСП казаха, че партията ще номинира Илияна Йотова. Отдавам го на това, че те изразяват дълбоко чувство на съпричастност и уважение, но в политиката нещата са различни и ние ще действаме по правила", коментира Крум Зарков. По думите му първо трябва да се изчака действието на Йотова, след което партията ще се произнесе.



"Аз лично с две ръце бих подкрепил такова действие, но когато му е времето. Това, което не бих искал да правим, е да се опитваме най-авторитетният социалист в България в момента - Илияна Йотова - тя с нейния авторитет да ни изтегли - това си е наша работа".



Служебният премиер Андрей Гюров - в интерес на всички е той да се справи добре



"Ако партиите искат да помогнат на Андрей Гюров да изпълни своите задачи, трябва да се въздържат от това да му поставят задачи. Това не е добре за него", коментира Зарков и подчерта, че имаме интерес Гюров да се справи добре.



"Познавам го като един задълбочен уравновесен човек. Неговият избор показва 2 неща - Йотова адекватно е разчела големия политически разлом в България и се позиционира ясно. Гюров сам, поставяйки въпроса за главния прокурор и ролята на министъра на правосъдието, също се позиционира изцяло в тази линия. Това, което се случи в БСП и сега се случва в правителството, е тенденция, която трябва да намери своя израз в парламентарните избори".



Случаят "Петрохан" - недостойно отигран от политиците



Според председателя на БСП политиците са отиграли този трагичен случай недостойно във всички посоки и от всички страни.



"Обществото беше разтърсено, емоцията е много голяма и напълно разбираема. Въпросите са много и са тежки. Повдигнаха се много въпроси по отношение на състоянието на обществото, за семейството, образованието, до каква степен една държава може да делегира дейности на частни сдружения. Вместо да се съсредоточат върху тези въпроси, партиите започнаха взаимно да се замерят с обвинения, което няма да донесе нищо друго, освен допълнително разочарование и отвращение на българските граждани към политиката въобще.

Затова допринесоха и институциите, които вместо да внесат яснота, започнаха да говорят за "Туин Пийкс", да пускат видеа, за да позволят така всякакви теории да избуят. Притеснява ме, че този случай ще се нареди до огромната върволица на неразкрити и неизяснени неща, които са се случвали в България през годините. Обществената среда сега не предполага ситуацията да бъде изяснена", смята той. Според него политическата ни класа не съумя да обговори и обмисли тази човешка трагедия.



Източник: БНР