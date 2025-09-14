Закриването на училища у нас е много дълъг процес, който продължава през последните 20 години. Камбаната бие за всички – свързано е с демографската криза, с обезлюдяването на определени райони, до известна степен – и с политиката, която се провежда.

Това коментира бившият министър на образованието и науката и египтолог проф. Сергей Игнатов по БТВ.

Демографската криза и образованието

„Напълно естествено е, когато има сграда, в която няма кой да учи – училището да не функционира“, отбеляза той и допълни, че прогнозата е през 2040-2050 г. България да падне на 5 милиона.

„Следователно трябва да има стратегия за справяне с демографската криза. И тя трябва да бъде мъдра стратегия. Да се стимулира не просто раждаемостта, трябва да се стимулира развитието, цивилизоваността на живота във всичките му аспекти, за да могат хората да бъдат съгласни да имат повече от едно дете“, коментира проф. Игнатов.

Според него е необходим дългосрочен поглед към образованието.

„Това дете, като порасне, какво ще прави в България? Ние се гордеем с нашите златни медалисти - прекрасни деца от елитни гимназии, в областта на математиката, на природните науки. Какво се случва след тяхното завършване? Те заминават обикновено в Съединените щати. Защо? Защото ние не знаем какво да правим с тях. Ние произвеждаме световни умове, а след това не знаем какво да направим“, заяви бившият образователен министър.

По думите му българските ученици са претоварени.

"Те не могат да го понесат. Доброто образование означава да имат много време за мислене и за игрово образование", отбеляза проф. Игнатов. Според него голяма част от децата са изключително амбициозни и мотивирани.

Агресията сред младите

Относно агресията в младежите той отбеляза, че тяхната енергия трябва да се насочи в положително - "задължително със спорт, който да бъде ежедневие, с културни занимания - четене на прекрасни книги, хубави филми, театър, с изкуства", посочи той.

Добродетели и религии

„Аз имам определена доза скептицизъм - така, както беше представено. Сега виждам, че продължава да бъде в развитие тази идея. Хубаво е децата да учат избираемо религия, но в културологичен аспект. Няма страна в Европа, която да бъде абсолютно етнически чиста и само с една религия“, коментира професор Игнатов за въвеждането на предмета „Добродетели и религии“.

„Ние вместо да да изпишем веждите, може да извадим очите, защото може да създадем разделение вътре сред децата“, допълни той.