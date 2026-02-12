Камерите за видеонаблюдение в козметични салони в Бургас са поставени по инициатива на лицата, стопанисващи тези обекти, и не се използват за охранителна дейност по смисъла на закона - от оторизирани служители на охранителна фирма въз основа на сключен договор между страните.

Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на изслушване в парламента във връзка със случаите на нерегламентирано заснемане в козметични салони и гинекологичен кабинет, както и появилите се в порнографски сайтове видеоклипове, заснети без знанието на посетителите.

"В отдел "Борба с организираната престъпност"- Бургас е получен сигнал от собственик на козметично студио в града във връзка с изтекли записи от камери за видеонаблюдение, който е препратен по компетентност на Дирекция "Киберпрестъпност" при Главна дирекция "Борба с организирана престъпност" (ГДБОП)", каза заместник-министърът на вътрешните работи.

В отдела на ГДБОП-Стара Загора е подаден сигнал от 25-годишна българска гражданка с постоянен адрес в Казанлък за това, че е открила в интернет сайт видео с нейна козметична процедура в салон за красота в града, извършена на 16 септември 2023 г., посочи Тодоров.

В Дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП е постъпил и сигнал относно уебсайт, от който на живо се излъчват кадри от детска градина посредством монтирани камери, съобщи Тони Тодоров.

В Областната дирекция (ОД) на МВР в Бургас са образувани две досъдебни производства за това, че неизвестно лице е създало чрез видеозаснемане множество порнографски материали и ги е разпространило в световната компютърна мрежа, като за създаването на порнографски материал е използвано и лице ненавършило 18-годишна възраст, посочи заместник-министърът.

В СДВР е образувано досъдебно производство, като е установено, че чрез уебсайт се разпространяват видеокадри на медицински манипулации, съобщи още Тодоров.

На седем адреса на лекарски кабинети в София са извършени процесуално-следствени действия, като в лекарски кабинет, находящ се на ул. „Попова шапка“ 74, е установено наличието на видеокамера, ситуирана в позиция, съответстваща на наличното видеосъдържание, посочи заместник-министърът на вътрешните работи. С мярка задържане до 24 часа е задържано лицето, на чийто мобилен телефон е инсталирано приложението за достъп до посочената камера, допълни той.

"В България има видеокамери, достъпни за наблюдение, като материалите от някои се разпространяват в порнографски сайтове неправомерно", потвърди главен комисар Владимир Димитров, началник на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП.

"В киберпространството възможностите за анонимност и компрометиране на различни компютърно-информационни системи от хакери са изключително широки", посочи той.

Преустановено функционирането на един от интернет сайтовете с подобно съдържание на територията на страната ни. "Ограничаваме и други интернет ресурси, до които е достъпно подобно съдържание", подчерта главен комисар Димитров.