Реорганизация на движението на автомобили в района на гробищния парк в Бургас ще бъде въведена в събота - 14.02.т.г. от 07.30 ч. по повод Месопустна Задушница.



Промените се налагат заради традиционния наплив от граждани към парка. Движението за автомобили ще бъде еднопосочно, като в гробищния парк ще се влиза през входа, който е до кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а ще се излиза през ул. "Транспортна".



Пътният трафик по ул. "Транспортна" няма да бъде отклоняван! Полицейските служители ще са в близост до пешеходните пътеки, като при необходимост временно ще спират движението за преминаване на пешеходците.