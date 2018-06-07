Част от Центъра на Бургас без вода в петък

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снимка: интернет

 

От ВиК Бургас съобщават, че поради строително-ремонтни дейности на 8 юни/петък/,  без вода от 9 до 17 часа ще бъдат следните улици в централна градска част :
- ул."Силистра";
- ул."Отец Паисий";
- ул."Възраждане" / м/у ул."Г.Кирков" и ул."Славянска"/;
- ул."Г.Кирков" /м/у ул."Александровска" и  ул."Лермонтов"/;
- ул."Митрополит Симеон" / м/у ул."Александровска" и ул."Антим I"/;
- ул."Лермонтов"/ м/у  ул."Митрополит Симеон" и ул."Иларион Макариополски"/;
- ул."Успенска" ;
- ул."Граф Игнатиев";
- ул."Иларион Макариополски";
- ул."Момина сълза";
- ул."Гео Милев".

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