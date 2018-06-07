Част от Центъра на Бургас без вода в петък

От ВиК Бургас съобщават, че поради строително-ремонтни дейности на 8 юни/петък/, без вода от 9 до 17 часа ще бъдат следните улици в централна градска част :

- ул."Силистра";

- ул."Отец Паисий";

- ул."Възраждане" / м/у ул."Г.Кирков" и ул."Славянска"/;

- ул."Г.Кирков" /м/у ул."Александровска" и ул."Лермонтов"/;

- ул."Митрополит Симеон" / м/у ул."Александровска" и ул."Антим I"/;

- ул."Лермонтов"/ м/у ул."Митрополит Симеон" и ул."Иларион Макариополски"/;

- ул."Успенска" ;

- ул."Граф Игнатиев";

- ул."Иларион Макариополски";

- ул."Момина сълза";

- ул."Гео Милев".