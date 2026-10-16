Според полковника от резерва Владимир Миленски и председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков страната ни трябва да успори действията си за укрепване на отбрана зараду атаките в Черно море.

България изостава в ПВО

Според Миленски зенитно-ракетните комплекси от Германия, за чието закупуване парламентът гласува, не са предназначени за противодействие на дронове.

"Те със сигурност трябват за конкретна военна ситуация, за конкретна военна задача, но не е това задачата, за която те ни трябват", каза полковника в предаването "България сутрин".

Той е на мнение, че страната ни има проблем с бавните отбранителни доставки и неспособността да се адаптира към бързо променящата се военна среда.

От своя страна Иванджиков приветства решението България да се присъедини към антидрон инициативата на НАТО. Той подчерта, че е необходима по-добра координация между държавата, бизнеса и научните среди.

Според Иванджиков наличните мобилни антидрон системи са с малък обхват и не могат да осигурят цялостна защита. Затова са необходими свързани системи от радари, сензори и сателити.

Миленски разкритикува и реакцията на българските власти след атаките. Според него държавата трябва да има дългосрочна стратегия, вместо да предприема мерки едва след инциденти.

"Политиката на една държава е дългосрочно усилие с перспектива, казват му стратегия. А те не са даже и тактици. Те са хора, които реагират на шамари", коментира той.

Румъния очаква повече яснота

В разговора се включи и журналистът Юлия Баховски която каза, че според румънския президент атаките са извършени с въздушни дронове. журналистът добави, че в Румъния липсва достатъчно координирана комуникация между институциите и обществеността.

"Комуникацията липсва и е много трудно да се правят изводи”, на мнение е Баховски.

Тя добави, че в Румъния се обсъжда и активирането на член 4 от договора на НАТО, но тя не е чула официална позиция на отговорно лице по темата.