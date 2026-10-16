От болница "Пирогов" съобщиха, че Ива Михайлова остава техен пациент до началото на следващата седмица.

На младата жена ще бъдат направени допълнителни високоспециализирани изследвания, за да се изясни състоянието й, казаха за БНР от лечебното заведение. След това ще се прецени как ще бъде продължено лечението ѝ. Михайлова е в спешната болница от понеделник, когато пристигна в България със своя адвокат.

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония я обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната.

Преди ден министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че ще повдигне казуса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС, защото според него "България се е превърнала в убежище за осъдени престъпници".

В интервю за телевизия 21 Мицкоски спомена и бащата на Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония:

"Разговаряхме с нашите международни партньори. Този въпрос ще бъде повдигнат и по време на срещи в рамките на НАТО, предвид факта, че един от партньорите в Алианса понастоящем служи като безопасно убежище за осъдени престъпници. Очакваме те (Ива и нейния баща) да бъдат предадени на правосъдието възможно най-скоро".