Със заповед на кмета на Община Бургас се забраняват продажбата, предлагането и сервирането на алкохолни напитки в заведенията и търговските обекти, разположени на разстояние до 500 метра от стадион „Лазур“ в Бургас. Ограничението ще важи на 18 октомври 2026 г. (неделя), от 10:00 до 18:00 часа, във връзка с провеждането на футболна среща от турнира „Купа на България“ на стадион „Лазур“, която започва в 12:00 часа.

Мярката се предприема по предложение на ОДМВР – Бургас и е съобразена със Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

Целта е да се осигури общественият ред и безопасността по време на спортното събитие.