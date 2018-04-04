Вижте кои лаборатории са дежурни по празниците

img

По време на Великденските празници медицинска лаборатория„ЛИНА” осигурява дежурни филиали за пациентите си в областите Бургас, Варна и Ямбол.

Ето с какво работно време и къде са дежурните лаборатории:

 

град Бургас

6-ти април 2018

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)            

к-с „Меден рудник”, бл. № 185

07:30ч. – 13:30ч.

 

7-ми  април 2018

бул. „Стефан  Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)            

к-с „Меден рудник”, бл. № 185

07:30ч.– 13:30ч.

 

8-ми  април 2018

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

07:30ч. – 13:30ч.

 

9-ти април 2018

бул. „Стефан  Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)            

07:30ч. – 13:30ч.

 

град Поморие

6-ти  и 7-ми април 2018

ул. „Македония” №23     

07:30ч. – 13:30ч

 

Варна

6-ти  и 7-ми април 2018

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

ул. „Дойран" №6 (до входа на Окръжна болница)

08:00ч.-12:00ч.

9-ти април

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00ч.-12:00ч.

 

Град Аксаково

6-ти  и 7-ми април 2018

ул. „Капитан Петко Войвода" №2

08:00ч.-12:00ч.

 

град Ямбол

6-ти  и 7-ми април 2018

ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1) 

Ул. „Васил Априлов” №2

07:30ч.-12:30ч.

 

Медицинска лаборатория „ЛИНА” Ви пожелава светъл Великден!

Още от Общество

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Задържаха педофил, зарибявал малка бургазлийка за секс в интернет

Пламнаха два вагона на влака от София за Бургас

Евакуираха бургазлии от пететажна кооперация на ул. "Славянска"

За БургасИнфо

Информационният сайт www.burgasinfo.com е първият новинарски сайт в Бургас и региона. От началото на своето съществуване той проследява събитията от политически, икономически, обществен, културен и спортен характер.

Адрес

8000, гр. Бургас
ул. "Славянска" 75

За контакти

+359 882 906815
+359 884 808935

E-mail

burgasinfo@burgasinfo.com

Свържете се с нас и чрез

Още

Условия за ползване на сайта

При използване на информация от сайта,
цитирането на източника BurgasInfo.com е задължително!

Редакцията не носи отговорност за коментарите под новините, те не изразяват официалната позиция на Burgasinfo.com по материалите. Администраторите си запазват правото да премахват коментари с обидни квалификации и нецензурни думи, които уронват човешкото достойнство или изразяват расова, етническа и религиозна нетърпимост.

Начало
© Copyright 2017 Burgasinfo.com, Preview Ltd., Portions copyright NK Software