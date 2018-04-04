Вижте кои лаборатории са дежурни по празниците

По време на Великденските празници медицинска лаборатория„ЛИНА” осигурява дежурни филиали за пациентите си в областите Бургас, Варна и Ямбол.
Ето с какво работно време и къде са дежурните лаборатории:
град Бургас
6-ти април 2018
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)
к-с „Меден рудник”, бл. № 185
07:30ч. – 13:30ч.
7-ми април 2018
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)
к-с „Меден рудник”, бл. № 185
07:30ч.– 13:30ч.
8-ми април 2018
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
07:30ч. – 13:30ч.
9-ти април 2018
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)
07:30ч. – 13:30ч.
град Поморие
6-ти и 7-ми април 2018
ул. „Македония” №23
07:30ч. – 13:30ч
Варна
6-ти и 7-ми април 2018
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
ул. „Дойран" №6 (до входа на Окръжна болница)
08:00ч.-12:00ч.
9-ти април
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00ч.-12:00ч.
Град Аксаково
6-ти и 7-ми април 2018
ул. „Капитан Петко Войвода" №2
08:00ч.-12:00ч.
град Ямбол
6-ти и 7-ми април 2018
ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)
Ул. „Васил Априлов” №2
07:30ч.-12:30ч.
Медицинска лаборатория „ЛИНА” Ви пожелава светъл Великден!
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