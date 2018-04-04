Вижте кои лаборатории са дежурни по празниците

По време на Великденските празници медицинска лаборатория„ЛИНА” осигурява дежурни филиали за пациентите си в областите Бургас, Варна и Ямбол.

Ето с какво работно време и къде са дежурните лаборатории:

град Бургас

6-ти април 2018

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)

к-с „Меден рудник”, бл. № 185

07:30ч. – 13:30ч.

7-ми април 2018

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)

к-с „Меден рудник”, бл. № 185

07:30ч.– 13:30ч.

8-ми април 2018

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

07:30ч. – 13:30ч.

9-ти април 2018

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)

07:30ч. – 13:30ч.

град Поморие

6-ти и 7-ми април 2018

ул. „Македония” №23

07:30ч. – 13:30ч

Варна

6-ти и 7-ми април 2018

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

ул. „Дойран" №6 (до входа на Окръжна болница)

08:00ч.-12:00ч.

9-ти април

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00ч.-12:00ч.

Град Аксаково

6-ти и 7-ми април 2018

ул. „Капитан Петко Войвода" №2

08:00ч.-12:00ч.

град Ямбол

6-ти и 7-ми април 2018

ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

Ул. „Васил Априлов” №2

07:30ч.-12:30ч.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” Ви пожелава светъл Великден!