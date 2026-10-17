Удареният от дрон търговски кораб "Челси - 3" вече е на пристанище Бургас. Той беше транспортиран при изключително лоши метеорологични условия.

От снимките обаче се виждат и пораженията от удара - огромна пробойна с вижда от корпуса. Това е най-голямата от трите видими пробойни по плавателния съд, който четири дни остана в открито море след атаката.

“Челси 3“ беше докаран на буксир в Бургас около 07:00 часа тази сутрин след сложна и рискована операция, при която е съществувала реална опасност корабът да потъне.

По-рано днес капитанът на Пристанище Бургас Живко Петров съобщи, че по корпуса са установени три видими пробойни: една в десния борд, една в левия и една в кърмата.

“Корабът не е здрав. Има пробойни. Опасността беше при провлачването и заставането на буксира до него да не предизвикаме допълнителни конструктивни повреди и потъване“, обясни капитан Петров пред bTV.

Транспортният кораб “Челси-3“ беше атакуван с дронове на 13 октомври на 17 морски мили източно от Бяла. Всички 15 моряци от екипажа бяха спасени. Първият опит за изтеглянето му беше прекратен заради лошото време.

След окончателното швартоване на кораба на пристанище Бургас-Запад предстоят огледи и експертизи. Разследващите трябва да установят точния характер на пораженията и обстоятелствата около атаката.