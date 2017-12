Коледен флашмоб събира десетки танцьори на пъпа на Бургас. Елате точно в 18,00 часа! (ВИДЕО)

Тази вечер, за седма поредна година, стотици малки и по-големи танцьори ще се включат в коледен флашмоб на Компаса на Бургас. Точката, обозначаваща идеалния център на града, или т.н. пъп на ул. „Александровска“ ще се изпълни с радостни възгласи точно в 18,00 часа, когато ще прозвучат звуците на песента „All I Want For Christmas Is You“ на Марая Кери, което ще даде сигнал шоуто да започне. Бургас ще се раздвижи с танцова стъпка за една от най-усмихнатите традиции в града по инициатива на Танцово училище “Дюн”.

Коледният танц на флашмоба ще се изиграе четири пъти към четирите посоки на компаса. За да участвате, носете само празничното си настроение и коледна шапка, защото на финала ще се хвърлят във въздуха коледните шапки, които носят участниците.

Започва се с лице към часовника. Стъпките на танца са лесни и могат да се научат в движение. За тези, които искат да се подготвят, вижте образователното видео:

АНОНС: https://www.youtube.com/watch?v=yiS3M4nDYCw

НАУЧИ СТЪПКИТЕ :https://www.youtube.com/watch?v=VSoYWyQJKYc

Хореографията на танца се предоставя от школа "Дюн" за свободно копиране и изпълнение по всякакви поводи с некомерсиална цел!

Да се включи може всеки желаещ - планирано или инцидентно, на 23-ти декември, от 18:00 часа. За участие в груповата хореография, всички джуджанки и джуджани трябва да се запасят с коледни шапки и добро настроение. По желание пък можете да се преобразите в снежен човек, Дядо Коледа, Снежанка или друг зимен дух. В края на танца, всички ще подхвърлят шапките във въздуха.