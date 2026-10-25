Вече са ясни първите данни от паралелното преброяване от първия тур на президентските избори. При най-ниската избирателна активност изобщо до този момент България направи своя избор днес - Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се изправят един срещу друг на втори тур следващата неделя (1 ноември). Двамата са събрали най-голяма подкрепа от избирателите, отишли до урните, но нито един от тях не получава достатъчно гласове, за да бъде избран още на първия тур. Проучванията са на "Тренд" и "Мяра" и са поръчани и финансирани отНова тв.

♦ "Тренд"

Резултатите при 100% изпълнение на извадката показват, че действащият държавен глава и кандидатът за негов заместник Илияна Йотова и Кирил Вълчев събират 36.5% от гласовете на отишлите до урните, срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев, които са с 31.0%.

На трето място по брой гласове от първия тур се нареждат кандидатите за президент и вицепрезидент Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.3% от упражнилите правото си на вот.

На четвъртата и петата позиция остават двойките Радостин Василев и Красимир Манов (4.0%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.7%).

Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова, които печелят 2.2% от гласовете.

Всички останали претенденти събират 5.8% от вота на избирателите.

Опцията „Не подкрепям никого” в бюлетината са избрали 4.5% от отишлите до урните.

Избирателната активност е 22.1%.

♦ "Мяра"

Данните при 100% изпълнение на извадката показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят в битката за „Дондуков” 2 след първия тур на вота с 35.0% от гласовете на отишлите до урните.

Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31.9% подкрепа.

Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.4%.

Следват Радостин Василев и Красимир Манов (4.3%), Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.5%) и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.2% от гласовете.

С „Не подкрепям никого” са гласували 4.5% от избирателите.

Общата избирателна активност е 22.1 на сто.