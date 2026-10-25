„Активността, за съжаление, за Бургаска област е доста слабичка. Общата активност е 22,32%, като може би най-силна е в Созопол – 27, близо 28%. Бургас – 25%, 26% за Малко Търново.“, обяви пред журналисти председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Георги Михов след официалното приключване на изборния ден.

Той заяви, че е нямало сериозни нарушения, като посочи единствено случая с пияния председател на комисия в село Изгрев, община Царево.

„ Честно казано - един скучен за изборната администрация изборен ден. Надявам се само, че изборната нощ също ще протече толкова скучно и методично, колкото протече изборният ден. Машинният протокол представлява една-единствена страница. Информацията се извлича от флашките. Ако са налични всички книжа, които търсим, обработката на един машинен протокол би следвало да отнеме не повече от 3 минути.“, каза Михов.