Илюзия е, че ако не се гласува можем да извършим промяна в страната. Това заяви президентът Илияна Йотова след края на изборния ден.

Тя благодари на всички избиратели, но подчерта:

"Искам да споделя известна тревога и да кажа на българските граждани, че е илюзия да мислят, че ако не гласуват, можем да променим нещо в страната. А ние през следващите години трябва да променяме много, за да не върнем страната си, да не върнем България отново в годините на безвремието, в които пропуснахме толкова много ползи с разделение, с конфронтация. През следващите години България ще има своя просперитет. Ние държим златна карта и тук, в Югоизточна Европа, ние ще направим така, че България да бъде гарант за сигурността и на целия континент. И това, което искам още да кажа, е, че в Европа бушува война. Аз през цялото време говорих за това, че съм български президент, който ще бъде президент на мира. Защото без мир няма сигурност и няма просперитет. А ние сме длъжни да оставим на българските граждани възможност за бъдеще и за развитие", подчерта Йотова, цитирана от БНТ.

През цялото време на кампанията аз имах положителни послания и те са към всички български граждани, посочи Йотова.