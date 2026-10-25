"Каня г-жа Йотова на открит, честен и цивилизован дебат за това как ще използваме нашите правомощия и как ще действаме тогава, когато България е изправена пред труден избор", заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в изборната нощ, когато стана ясно, че ще има балотаж.

"Предстои ни много работа. Следващата седмица България отново трябва да избира, аз вярвам, че на България ѝ трябва активен президент, който може да обяснява решенията и който обединява българските граждани, а не ги разделя", каза Гюров.

Той заяви, че тези избори няма да бъдат решени в партийните централи и подчерта, че в седмицата преди балотажа ще търсят подкрепа само от гражданите.