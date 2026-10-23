Сигурен балотаж на предстоящите президентски избори между Йотова и Гюров. Това сочи социологическото проучване на "Тренд" в края на кампанията на президентските избори.

Проучването е проведено в периода 4-20 октомври 2026 г. сред 1002 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" по поръчка на вестник "24 часа". Максимално допустимата стохастична грешка е ± 3.1%.

В заключителната фаза на предизборната кампания не регистрираме повишена мотивация за гласуване в сравнение с последното проучване на „Тренд“ от края на септември. Декларираната избирателна активност за президентските избори остава 47% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната. В абсолютни стойности това са малко под 2.5 милиона души, които заявяват, че ще упражнят правото си на глас. Следва да се има предвид, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната.

Предизборната кампания не променя подредбата на кандидатите, но регистрираме известно намаляване на разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки. Дистанцията от близо 23 процентни пункта в края на септември и началото на октомври пада до 18 пункта в края на кампанията.

Двойката Йотова-Вълчев остава лидер с 45,9% сред заявилите, че ще гласуват на предстоящите избори, следвана от двойката Гюров-Кандев с 27,8%. Третото място остава за Костадинов-Волгин, които събират подкрепата на 10,9% от гласуващите. Двойката Василев-Манов заема четвърта позиция с 3,2% подкрепа, а Христанов-Черкезова и Михайлов-Матеева съответно с 2,4% и 2,2% от гласуващите.

Проучването е проведено в периода 4-20 октомври 2026 г. сред 1002 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" по поръчка на вестник "24 часа". Максимално допустимата стохастична грешка е ± 3.1%.