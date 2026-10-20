Комплексен онкологичен център – Бургас постави днес началото на нов етап в своето ръкводство, като новият управител – д-р Николай Киселков, встъпи в длъжност.

В знак на приемственост досегашният управител, проф. д-р Христо Бозов, му връчи печата на лечебното заведение.

Този символичен акт бележи предаването на една отговорна мисия, свързана с развитието на лечебното заведение, утвърждаването на високите професионални стандарти и грижата за хората, които му се доверяват.

“Изказваме благодарност на проф. д-р Христо Бозов за работата му начело на КОЦ – Бургас и пожелаваме на д-р Николай Киселков здраве, мъдрост и успех в изпълнението на новите отговорности. Защото мисията остава една – грижа за пациента, професионализъм и надежда!КОЦ – Бургас – с грижа за живота!”, обявиха от КОЦ-Бургас.

Припомняме, че онкохирургът д-р Николай Киселков беше избран за управител на КОЦ след проведен конкурс и с решение на Общинския съвет, а днес официално пое управлението.