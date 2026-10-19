Шест дни след атаката срещу "Челси 3" спасените моряци все още очакват да се приберат по домовете си. Междувременно разследващите вече са иззели първите веществени доказателства от тежко повредения кораб, който беше провлачен до бургаското пристанище, съобщава БНТ.

Вече втори ден специалисти извършват подробно обследване на кораба.

По информация на наблюдаващия прокурор майор Кирил Пейчинов са иззети различни материали от кораба, които предстои да бъдат подложени на експертизи. Освен военната прокуратура по случая работят още ДАНС, Агенция "Разузнаване", Служба "Военно разузнаване" и Специалният отряд за борба с тероризма към МВР. Целта е да бъдат събрани максимално много доказателства, които да помогнат за изясняването на това кой е извършил атаката.

Част от пострадалите моряци от "Челси 3", които бяха спасени от българските власти, все още се възстановяват.

"Когато избухна взривът, вътре в окото ми попаднаха осколки. Лекарите успяха да извадят някои от тях, но половината останаха, още са там", разказа един от тях.

Шест дни след атаката тътенът от взривовете още кънти в съзнанието на моряците. 15-членният екипаж от Украйна и Азербайджан е настанен в хотел във Варна и с нетърпение очаква да се прибере у дома.

"Всички искаме да си отидем вкъщи. Чакаме си документите, визите, изготвят ни документите. Поискахме от компанията да ни платят компенсация, те отказват да плащат, така че чакаме", коментира един от тях. Предстои моряците да бъдат разпитани пред съдия.

Междувременно на борда на "Челси 3" разследващите събират следи от нападението. Иззети са силно обгорели проводници, части от стъклопакети и натривки от трите пробойни. Предстои спешно да бъдат назначени експертизи, които да установят вида на използваното взривно вещество.

"Търсят някаква част, която при взрива е влязла вътре в трюма и е потънала на дъното на трюма, и затова оглеждат. И вече най-вероятно обследват взривни субстанции. Не съм специалист, но обикновено търсят химически вещества, за да установят вида на взрива и всякакви други подобни", коментира капитан Живко Петров, директор на Морска администрация - Бургас.

Водолази са обследвали и подводната част на корпуса на кораба, а сапьорска група е установила, че няма радиация нито опасни боеприпаси.

Докато трае събирането на доказателствата, "Челси 3" ще остане на бургаското пристанище. Съдбата му след това е неясна, тъй като заради трите сериозни пробойни не може да отплава на собствен ход.

Петров обясни, че съдбата на "Челси 3" ще я реши корабособственикът, след като приключат специализираните органи.

"По моя преценка корабът трябва да бъде ремонтиран, най-вероятно в български завод - дали тук, в Бургас, или във Варна, ще реши корабособственикът, тъй като дълги провлачвания в това състояние аз лично не бих ги правил", коментира той.

Операцията по изтеглянето на кораба струва на страната ни около 200 000 евро. Сумата трябва да бъде възстановена от застраховката на корабособственика.