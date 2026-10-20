Бурята „Адам“, която предизвика феноменални валежи в Испания, се насочва към Балканите и може да донесе сериозни дъждове в България в края на седмицата. Това предупреди климатологът проф. Георги Рачев в предаването „Тази сутрин“ по бТВ, но побърза да успокои, че преди това ни очакват температури до 24 градуса.

Още по-добрата новина е за президентските избори в неделя, когато според него времето ще бъде хубаво и слънчево. А на онези, които вече чакат парното, професорът даде да се разбере, че зимата засега няма намерение да бърза.

„В Монако доста ще плачат“

С характерното си чувство за хумор проф. Рачев започна прогнозата с драматичната обстановка в Западна Европа.

„Много хубаво време у нас. Но в района на Испания, на източното крайбрежие на Мурсия паднаха феноменални валежи. Циклонът „Адам“, който предизвика валежите в Испания, в момента е над Лазурния бряг и се очакват също катастрофални валежи от порядъка на 100 литра, та дори на места над 200 литра на квадратен метър. В района на Монако доста ще плачат“, заяви климатологът.

По думите му същата атмосферна система, макар и под друго име, ще достигне и България. „Адам“, но с друго име, ще дойде в България. В четвъртък следобед и в петък очаквам много сериозни валежи, особено в Западна България“, предупреди професорът.

Два модела се скараха за дъжда

Оказва се обаче, че метеорологичните модели все още не могат да се разберат какво точно ще се случи над страната ни.

Проф. Рачев показа две напълно различни прогнози за очакваните валежи. Американският модел предвижда дъждове в почти цялата страна, като най-съществени ще бъдат в Западна България.

Европейският модел обаче рисува коренно различна картина - според него валежи практически няма да има. „Какво да кажа за валежите на уважаемите зрители? Двата модела вероятно ще се срещнат по средата - в Западна България има много голяма вероятност да превали, но слабо. Докато на изток ще остане сравнително спокойно времето, без валежи и то по-топло, отколкото на запад“, обясни климатологът.

Така първоначалните опасения за сериозни дъждове засега остават условни. Най-голяма е вероятността за валежи в западните райони, но количествата тепърва ще се уточняват.

24 градуса и октомври се прави на пролет

Преди „Адам“ да напомни за себе си, България ще се радва на необичайно топло за сезона време. В сряда над Балканите ще нахлуе топъл въздух, а максималните температури у нас ще достигнат 24 градуса. Така последните дни на октомври ще предложат още възможности за разходки и занимания на открито, преди облаците да се увеличат в четвъртък.

След очакваните валежи в края на работната седмица времето отново ще се подобри.

Рачев към избирателите: Нямате оправдание

Най-закачливото послание на климатолога беше насочено към предстоящия президентски вот на 25 октомври.

Според прогнозата му в неделя времето ще бъде слънчево, приятно и сравнително топло.

Така поне атмосферните условия няма да могат да послужат като оправдание за онези, които решат да пропуснат гласуването.

Рачев посочи, че след краткото захлаждане и валежите хубавото време ще се завърне, а изборният ден няма да бъде помрачен от сериозни метеорологични неприятности.

Парното да не бърза, зимата се очертава топла

Добри новини има и за домакинствата, които се притесняват от сметките за отопление.

„Чак към края на месеца ще се създадат условия за евентуално пускане на централното отопление“, заяви проф. Георги Рачев.

Той уточни, че все още няма трайно застудяване, което да налага масово включване на парното.

Още по-любопитна е дългосрочната прогноза. Според климатолога продължават да се потвърждават очакванията за сравнително топла зима.

Това обаче не изключва отделни периоди на сериозно застудяване и снеговалежи. Сезонната прогноза показва общата температурна тенденция, а не времето през всеки отделен ден.