Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за септември в размер на 41,60 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от енергийния регулатор. На тази цена “Булгаргаз” ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Именно тази цена за септември поиска и държавното газово дружество. За последните три месеца (юли - септември) предлага повишение на цените на газа с около 5 на сто, което се утвърждава от Комисията. Независимо от повишението, българските потребители ще плащат по-ниска цена в сравнение с международните нива на газовите борси, поясняват от КЕВР

В ценовия микс за месец септември са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг. Утвърдената цена от КЕВР за септември включва компонента “цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи”, компонента за дейността “обществена доставка”, както и компонента покриваща разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в газохранилището “Чирен”, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Независимо от увеличението с 5,5% спрямо август, благодарение на конкурентната цена на доставяния азерски газ, българските потребители ще заплащат с близо 25 евро/MWh по-малко в сравнение с международните цени, поясняват от КЕВР. На европейските газови борси септемврийските договори за доставки на газ на 31 август се търгуват на нива около 66,98 - 68,92 евро/MWh.

При това, прогнозите са за трайно високи котировки на газа през цялата есен, предвид опасенията за недостиг при запълването на газохранилищата за предстоящия отоплителен сезон и рисковете около доставките на втечнен газ (LNG), на фона на геополитическо напрежение в Близкия изток. Към момента запасите в Европа се изчисляват на около 62-63% от капацитета на газохранилищата, което е най-ниското ниво за този период от години насам.