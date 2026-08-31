Майката на Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през август 2025 г., поиска отвод на съдебния състав по делото срещу сина ѝ. Според Росица Ралева, която е разследващ полицай в Бургас, разследването не било обективно и присъдата също нямало да бъде. Съдът обаче отхвърли искането ѝ.



Заседанието се гледа днес в Окръжния съд в Бургас. 19-годишният младеж е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на младата майка, нанесъл тежка телесна повреда на детето , както и средни телесни повреди на други две деца.



Трагедията се разигра на 14 август м.г., когато АТВ се врязва в група пешеходци. Най-тежко бе ранена 35- годишната Христина. Тя така и не излезе от комата след удара и издъхва на 3 септември в една от бургаските болници. 4-годишният Марти също бе тежко ранен, приет е в УМБАЛ - Бургас, в критично състояние, също в кома, но бургаски и столични медици успяват да го върнат към живота.



През юни Бургазлиев поиска прошка от семейството на убитата Христина и поиска да излезе на свобода, за да работи. Той заяви, че щял да плаща лечението на 4-годишния Марти. Защитата му поиска и делото да бъде върнато за ново разследване, но това беше отхвърлено от съда.



Така на 6 юли 2026 г., близо година след трагедията в Слънчев бряг, делото започна по същество с разпит на свидетели.



Днес пред съда се очаква да бъдат разпитани вещите лица, изготвили химико-токсикологичната експертиза за наличие на следи от марихуана в кръвта на Бургазлиев. Защитата му оспорва и начина, по който са били взети пробите. Ще бъде разпитан и полицай, който е бил на мястото на инцидента, както и служител на фирмата, отдала АТВ-то под наем.



Ако бъде признат за виновен, Никола Бургазлиев може да получи присъда до 20 г. затвор или до живот