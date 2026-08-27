Министерският съвет прие решение за промяна на представител на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Като представител на държавата предсрочно е освободен Петко Салчев поради напускането му на поста „заместник-министъра на здравеопазването“ и на негово място е определен Христо Валентинов Стоянов. Салчев напусна преди около две седмици, като обяви, че решението му е лично и не е обвързано с натиск от страна на политическото ръководство.

Христо Стоянов е лекар анестезиолог с над 25 години професионален опит в системата на здравеопазването. Освен медицинското си образование той е и магистър по Бизнес администрация, специализация „Здравен мениджмънт“. Има професионален опит като лекар и ръководител в редица лечебни заведения.

Бил е изпълнителен директор на УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД и „МБАЛ Уни Хоспитал“ Панагюрище.

Упражнявал е медицинската си професия във водещи лечебни заведения като УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Токуда и др. Работил е в Националната служба за охрана. Към настоящия момент е съветник на министъра на здравеопазването.