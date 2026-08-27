Военен самолет кацна днес на Летище Бургас, но от летището побързаха да успокоят духовете, като уточниха, че става дума за обичайна авиационна практика, а не за извънредна ситуация.

Машината - американски военнотранспортен Boeing C-17 Globemaster III е била забелязана ниско над Бургас, отличителните знаци на ВВС на САЩ са били видими и това на фона на международната ситуация, превърна темата в особено чувствителна и провокира множество коментари, включително и за евентуално базиране на военна техника във връзка с логистична подкрепа.



По данни на аеропорта в Бургас самолетът е кацнал в 12:55 часа и е излетял отново в 14:27 часа, напускайки страната. Според летищните власти става въпрос за техническо кацане с цел зареждане с гориво – практика, характерна за всяко международно летище.

C-17 Globemaster III е тежък военнотранспортен самолет, използван за превоз на военнослужещи, техника и товари. Подобни машини вече са били част от американското военно присъствие у нас през 2026 г. – през първата половина на годината България разреши присъствието на американски самолети, сред които и C-17.



От Летище Бургас изрично посочват, че самолетът не е базиран на аеропорта и че престоят му не е свързан с товарене, разтоварване или промяна в обичайната дейност на аерогарата. Оттам дори подходиха с хумор към спекулациите в социалните мрежи – нито Бургас „влиза във война“, нито има извънземно нашествие, нито България напада когото и да било.

Към момента няма данни от официалните институции, които да сочат, че днешното кацане е свързано с извънредна операция или промяна в режима на работа на Летище Бургас.



Самолетът е зареден, излетял е и е напуснал страната.