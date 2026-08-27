Четири различни пътя към образование, което събира творчество, технологии и езици остават отворени за бъдещите студенти на Филиал Бургас при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Приемът в тях продължава в периода от 8 до 11 септември изцяло онлайн.

Първата бакалавърска програма, с която Софийският университет стъпи в Бургас – „Музикални медийни технологии и тонрежисура“,ще посрещне своя четвърти випуск. Специалността е силно практически насочена и е подходяща за млади хора, които се интересуват от музика, звукозапис, аудиообработка, продуциране и съвременни медийни технологии. Студентите работят по реални творчески задачи и развиват умения, приложими в звукозаписни студиа, радио, телевизия, кино, сценични продукции, подкасти и дигитално съдържание.

Новата учебна година ще бъде вълнуваща и за езиковите специалности на Факултета по класически и нови филологии с обучение в Бургас. Втори випуск ще започне обучение по „Методика на чуждоезиковото обучение – японски език“ и „Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език“. Програмите съчетават интензивна езикова подготовка с педагогика, лингвистика и познания за културата на съответната страна.

По специалността с японски език са обявени още 3 места по държавна поръчка, а за китайски език – 4 места.

За първи път в Бургас ще се обучават и бакалаври по „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“. Новата специалност е открита в отговор на интереса на младите хора към корейския език и култура. За нейния първи випуск има 6 места по държавна поръчка.

В обучението и по трите езикови програми участват преподаватели, за които японският, китайският или корейският е роден език. Така студентите получават всекидневен досег с автентично произношение и съвременна езикова среда още от първите семестри.

Филиал Бургас предлага модерна материално-техническа база, изградена според спецификата на програмите - оборудвани учебни пространства, техника за практическа работа и среда за студентски проекти, събития и срещи с преподаватели и гост-лектори. В напреднал етап е и изграждането на ново професионално студио за обучението по музикални медийни технологии и тонрежисура.