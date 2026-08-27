„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за септември да се увеличи с 5,5% спрямо август, като достигне 41,60 евро за мегаватчас (MWh). Искането беше представено по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за обсъждане на заявлението на обществения доставчик.

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Предложението беше внесено от изпълнителния директор на дружеството Георги Татарски, който оглави "Булгаргаз" през юли до провеждането на конкурс. Първоначално обявената от компанията цена беше 41,31 евро/MWh, но в хода на заседанието Татарски поиска тя да бъде повишена до 41,60 евро/MWh.

Като аргумент за корекцията той посочи, че през последните дни топлофикационни дружества са се отказали от заявените по-рано искания за намаляване на количествата природен газ. Друга причина е, че делът на по-евтиния азерски газ в общия микс намалява, което оскъпява крайната цена.

По време на заседанието изпълнителният директор на „Булгаргаз“ акцентира, че предложената за септември цена е с над 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на „Газов хъб Балкан“.

Посочените цени са без включени разходи за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на природния газ, която КЕВР утвърждава всеки месец, е основен ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и големите индустриални потребители в страната.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски обяви, че регулаторът ще се произнесе с окончателно решение на закрито заседание на 31 август. Тогава ще стане ясна финалната цена, по която „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на топлофикациите през септември.