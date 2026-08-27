Нивото на риск в Черно море в момента е по-високо, отколкото по време на разгара на военните действия между Русия и Украйна през 2023 и 2024 г. Това коментира финансовият анализатор Преслав Райков в предаването „Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му положението е притеснително и от двете страни, след като терминалите в Новоросийск за товарене на петрол и зърно са били атакувани. Русия и Украйна, най-големите производители на зърно в света, отчитат спад на износа с над 50% заради поразени терминали именно в разгара на сезона за прибиране на реколтата. Само за август износът на зърно и маслодайни култури от Украйна е паднал с над 70%.

Райков посочи, че ударите не се ограничават до морската инфраструктура, а засягат и железопътни линии, както и гранични пунктове между Украйна и Молдова, в опит да бъде блокиран дори сухопътният транспорт на украинско зърно към пристанища в Румъния и България. По неофициални данни над 140 търговски и военни кораба са били потопени в Черно море само за последните два месеца.

Междувременно ударите срещу руски съоръжения за рафиниране на петрол зачестяват – по думите на анализатора над 35 рафинерии и терминали са поразени през последните пет-шест месеца, което засяга и цените на дизела в цяла Европа. Дори сивите доставки на руски петрол към трудно достъпни пазари са намалели, тъй като Москва пренасочва по-голяма част от суровината към вътрешния си пазар.

Вчера MSC, една от най-големите контейнерни компании в света, обяви спиране на всички превози към Русия, след като неин кораб е бил ударен в руски терминал – решение, което допълнително ще затрудни търговията.

Райков очаква ескалацията да продължи, като не изключва Русия да насочи удари към големи индустриални обекти в Украйна, а украинците – да продължат атаките срещу петролната и логистична инфраструктура в Русия. Цената на пшеницата вече е достигнала тригодишен връх, а нагоре тръгват и цените на въглища и руди, зависими от руски доставки.

Анализаторът коментира и обявеното вчера споразумение между Иран и Оман за контрол на Ормузкия проток, определяйки го като неустойчиво без по-широка рамка за уреждане на конфликта между САЩ, Израел и Иран. Трафикът през протока остава практически блокиран, с малко на брой кораби, преминаващи в сивия сегмент на превоза на петрол. Райков не изключи Иран да се озове в позицията на Венецуела, ако натискът със санкции доведе до загуба на контрол върху петролния му сектор.