Години наред живеещи в бургаския квартал „Лазур“ твърдят, че живеят в страх. Според тях жена, която е чужда гражданка, обитава помещение със статут на офис в блока им, проявява агресивно поведение, отправя заплахи, а няколко пъти се е стигало и до намесата на пожарната заради предполагаеми опити за палеж. Хората твърдят още, че въпреки многобройните им сигнали до институциите, проблемът остава без трайно решение, предава Нова тв.





На приземния етаж се намира помещението, което жената обитава. По думите на съседите тя е гражданка на Литва и живее там от 2019 г. Те твърдят, че само през последния месец е имало два предполагаеми опита за палеж, заради които два пъти е била викана пожарната.

„Жената е в много тежко физическо състояние, живее в ужасни условия и това пречи много на нас. Трупа боклуци, има страшна миризма, тормози ни с викове, а започна и да прави палежи - три пъти за два месеца“, разказва Екатерина.

По думите ѝ в помещението няма електричество. „От 2023 г., след като беше запушена канализацията на входа и всичко вътре изгоря, няма ток и тя живее в тези условия. Всекидневно трупа боклуци“, допълва тя.

Ицо, един от подателите на сигнала, твърди, че агресивното поведение на жената се е засилило след отправените към нея многократни забележки. „Като живущ в кооперацията това започна сериозно да ме притеснява. След многократните забележки, които отправяхме към жената, тя започна да проявява агресия към нас. Лично аз имах случай, в който тръгна срещу мен с ножица. Освен това изхвърля отпадъци и продукти от жизнената си дейност през оградата в градината и на територията на цялата кооперация. Всеки път, когато някой ѝ направи забележка, тя реагира агресивно. Пострада и автомобилът ми“, разказва той. По думите му по автомобила има множество следи от удари по калника.

Друг съсед също твърди, че е станал жертва на вандализъм. „Направих ѝ забележка, качих се до апартамента, а когато слязох, видях, че колата ми е надраскана. Тя стоеше в инвалидната количка с ножица и драскаше. Подадохме жалба, свалихме записите от камерите и ги предоставихме в полицията, но резултат нямаше. След време ни казаха, че не могат да предприемат действия, защото нямала документи и пребивавала незаконно“, разказва той.

Друг живущ в кооперацията твърди, че сигналите до институциите са многобройни. „Писали сме два пъти до Районната прокуратура. Викали сме и полиция, но вече се отказахме. Когато разбере, тя се прибира вътре, заключва се и отказва да отвори. Често в два-три часа през нощта започва да крещи и не можем да спим“, казва той.

Според съседите жената е била настанявана за преглед в Центъра за психично здраве. „Два пъти са я водили на преглед. Последният беше миналата година. Казаха, че не представлява опасност нито за себе си, нито за околните. Аз обаче не смятам така, след като има предполагаеми опити за палеж“, казва Екатерина.

По думите ѝ роднините на жената отказват да поддържат контакт с нея заради агресивното ѝ поведение.

Живеещите в кооперацията настояват компетентните институции да установят какво е психичното състояние на жената, дали може да носи отговорност за действията си и да предприемат необходимите мерки, за да бъде прекратен тормозът, на който, по думите им, са подложени от години.