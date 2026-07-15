Спасено е бебе, блокирано в асансьор на жилищна кооперация в бургаския квартал „Възраждане”. Сигналът за инцидента е получен на телефон 112 в 9:00 ч. сутринта в сряда, съобщиха от МВР.

Вратата на асансьора се е затворила внезапно, при което детето е останало само вътре. След неуспешни опити на майката да отблокира вратата и да се свърже с асансьорен екип, тя незабавно е потърсила помощ на спешния телефон.

Само 11 минути по-късно детето е изведено невредимо. Това е станало благодарение на бързите и координирани действия на Районен център 112 – Бургас и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.