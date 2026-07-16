На 16 юли Българската православна църква почита паметта на Св. мъченица Юлия девица, разпъната на кръст като Исус Христос. На 16 юли имен ден празнуват всички с имена Юлия, Юлиян, Юлияна, Юли, Юлий, както и производни техни имена.

Легендата разказва, че Юлия е родена в Картаген и произхожда от знатно и християнско семейство. Но, когато персийците покорили града, те отвлекли много хора. Юлия, въпреки че по това време била невръстна също попаднала между пленниците. Купил я търговец от Сирия и той дълго време се опитвал да я откаже от вярата й, но Юлия не се отрекла от Христос.

Смъртта й настъпила, когато придружавайки господаря си, св. Юлия попада на остров Корсика по време на езически празненства. Девойката категорично отказала да участва в техните ритуали, затова била подложена на унижения и жестокости - мъчителите й решили да я погубят, така както юдеите били разпънали Христа, затова направили кръст и на него разпнали мъченицата. На кръста Юлия предала Богу душата си. Това станало през ІV век.

16 юли се свързва и с името на император Гай Юлий Цезар. Латинското название „юлиус" определя и месеца като посветен на Юлий Цезар (101-44 г. пр. Хр.).

На днешната дата църквата отбелязва паметта и на Св. свщмчк Атиноген, еп. Севастийски и 10-те му ученици, както и на Св. мчк Йоан Търновски.

Св. Антиоген бил епископ на град Пидахтон. Живеел в манастир с 10 свои ученици. По същото време тези места обикалял жестокият мъчител на християните Филомарх. Той заловил много от тях и ги избил. Езичникът не пожалил и светия отец, от когото поискал да принесе жервта на идолите. Понеже боголюбивият старец и неговите ученици отказали, те били измъчвани и накрая посечени с меч.

Мъченик Йоан Търновски е българин от гр. Осман пазар (сега Омуртаг). Като млад се увлякъл в някакъв заговор. Турците го арестували. Те обесили сподвижниците му, а когато дошъл неговия ред, той от страх припаднал. Турците го свестили, но и го измамили да приеме мохамеданство, ако иска да остане жив. В онова състояние на уплаха той обещал и изпълнил обещанието си. Но 8 месеца по-късно в него заговорила съвестта и решил да се върне към християнството.

Йеромонах Йеротей от Светогорския манастир Каракал си позволил да го посъветва да се пресели някъде, където не го познават, и там с пост и молитва да се приготви за мъченичество.

Йоан публично изповядал от наболялата си душа Христа и прокълнал Мохамед. Това било съобщено на градоначалника. Йоан бил отново разпитван, но останал непоколебим в своята християнска вяра. Подложен бил на мъчения, а след няколко дни бил обесен.