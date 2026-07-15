По-големи обезщетения да получават работещите майки, отглеждащи дете до 2-годишна възраст, предлагат депутати от ДЕРБ-СДС с предложения към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, направени между първи и второ четене в парламента.

В момента, ако майка се върне на работа през втората година от майчинството, получава 50 на сто от обезщетението. Предложението на ГЕРБ-СДС е майките да получават 100% от обезщетението, дори да се върнат на работа.

Трябва да бъдат създадени стимули за по-ранно връщане на майките към трудова дейност, посочват депутатите в мотивите си. В проекта на закон за бюджета е предвидено за 2026 г. обезщетението през втората година от майчинството да остане 398,81 евро. Тази сума е значително по-малка от минималната заплата, която е 620,20 евро.

Сред проблемите на пазара на труда в България са застаряване на населението, намаляване на трудоспособното население и недостига на работна сила, пише в мотивите на депутатите. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) препоръчва на България провеждането на политики за по-пълно включване на хората в страната на пазара на труда. Затова от ГЕРБ-СДС предлагат стимул майките да се върнат на работа през втората година от майчинството.

Максималната пенсия да бъде увеличена от сегашните 1738,40 евро 1874 евро, предлагат още от ГЕРБ-СДС. От 1 юли пенсиите бяха увеличени със 7,8%, но максималната пенсия остана без промяна. В резултат се увеличи броят на хората, които не могат да получат действителния размер на пенсиите си, заради съществуващия таван.

При безработица минималното дневно обезщетение да бъде увеличено от 9,21 евро на 14,21 евро, а максималното дневно обезщетение да нарасне от 54,78 евро на 59,78 евро, предлагат още от ГЕРБ-СДС