Черноморският международен литературен фестивал в Бургас приключи с вълнуващи нови партньорства. Първата среща между световно признатия украински писател Андрей Курков и бургаската актриса Мария Бакалова, която ще изпълни главната роля в предстоящата филмова адаптация по негов роман, бе кулминацията на втория ден от форума. Двамата разговаряха с читателите в Бургас, а в ръцете си държаха специалното, нередактирано „бургаско фестивално“ издание на романа „Сивите пчели“, предоставено от издателство „Колибри“ с превод на Ася Григорова.

Сред ярките участници във фестивала беше и Рене Карабаш – една от най-разпознаваемите фигури в съвременната българска литература. Рене е сред най-силните гласове на новото поколение автори, чиито книги вече живеят на множество езици и печелят престижни международни отличия, включително номинацията ѝ за наградата „Букър“.

От 5 до 7 юни Бургас отново се превърна в литературна сцена на Черноморието. Третото издание на фестивала събра водещи имена от Грузия, Украйна, Турция, Румъния, Германия и България за три дни на четения, дискусии, професионални форуми и творчески срещи.

Фестивалът започна с професионален панел на остров „Света Анастасия“, където участници от няколко държави обсъдиха книжните пазари на Черно море. Последва вдъхновяваща лекция на Кукла Маклехоуз за литературата като откриване на нови „съкровища“.

Официалното откриване на 5 юни в двора на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ събра автори като Рене Карабаш, Елена Владареану, Ека Кеванишвили, Роман Буданов и Владимир Полеганов в първите четения и разговори с бургаската публика.

Галин Никифоров, Николай Терзийски, Рене Карабаш, Андрей Курков, Теодора Димова, Елена Владареану и Мария Касимова-Моасе се срещнаха с бургаската публика в Дома на пистеля, а вечерните четения в библиотеката продължиха традицията на литературно многообразие.