Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе работна среща с ръководството на партията в Шумен, на която са били обсъдени състоянието на общинските структури, организационната дейност и предстоящите задачи. Срещата се е състояла в комплекса „Двор на кирилицата“ в Плиска, съобщи самият Борисов в публикация в социалните мрежи.

Основен акцент в разговорите е било обновяването на местните партийни организации. Според лидера на ГЕРБ тяхното развитие е в основата на доверието на гражданите към партията и е от съществено значение за бъдещите ѝ политически успехи.

Мястото на срещата не е избрано случайно. Борисов определи „Двора на кирилицата“ като уникално културно-историческо пространство, посветено на популяризирането на българската азбука. Той припомни, че създател на комплекса е Карен Алексанян.

В изказването си лидерът на ГЕРБ се върна към управлението на партията, като заяви, че тогава са били осигурени средства за подобряване на инфраструктурата и пътната мрежа в района на Плиска. По думите му целта е била да се улесни достъпът на туристите до „Двора на кирилицата“ и до Голямата базилика, която е един от най-важните паметници на българската история.

Борисов разви тезата, че инвестициите в културно-историческото наследство са пряко свързани с бъдещето на страната. Според него те изпълняват двойна функция – от една страна, съхраняват националната памет за следващите поколения, а от друга, създават реални възможности за развитие на туризма и местната икономика.

Той изрази убеждение, че „Дворът на кирилицата“ има потенциала да привлича посетители от цял свят и да служи като визитна картичка на българската история, писменост и духовност. За да се реализира този потенциал, комплексът трябва да бъде по-широко популяризиран, смята лидерът на ГЕРБ.

Като конкретна стъпка в тази посока Борисов посочи необходимостта „Дворът на кирилицата“ да бъде включен по-активно в туристическите и образователните програми. Според него комплексът трябва да се превърне в честа дестинация както за българските ученици, така и за чуждестранните посетители в страната.