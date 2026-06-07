“Има каузи, които надрастват спорта, и хора, които променят съдби! От името на целия ръководен и медицински екип, както и от името на всички пациенти на Комплексния онкологичен център (КОЦ) – Бургас, искаме да споделим своята най-дълбока и искрена благодарност към един истински капитан в живота – Стилян Петров. Благодарение на грандиозната благотворителна инициатива „Мач на надеждата“, нашият център получи изключително ценно дарение. Но зад финансовите и материални измерения на този жест стои нещо много по-голямо – стои върнатата вяра и куражът на стотици хора.“. Това обявиха от екипа на КОЦ-Бургас след мащабния и впечатляващ футболен празник с благотворителна кауза, който се състоя вчера на стадион „Лазур“ в Бургас.

„В ежедневната си практика ние, лекарите и медицинските специалисти, се изправяме лице в лице с най-тежките човешки изпитания. Всеки ден се борим не просто за здравето, а за живота и за надеждата на нашите пациенти. Тази битка изисква огромна душевна сила, но често най-силното лекарство не се намира в аптеките. То се крие в протегнатата ръка, в солидарността и в усещането, че в най-трудния момент не си сам.

„Мач на надеждата“ доказа, че доброто има лице, има глас и има силата да обединява милиони сърца. Твоята лична история, Стенли, винаги е била вдъхновение за нашите пациенти. Ти пренесе същата онази лъвска борбеност и непримиримост от зеления терен в най-важния мач – този за човешкия живот. С това дарение ти и твоята фондация не просто подпомагате дейността на нашия център, а вливате светлина там, където тя понякога започва да гасне.

За нас тази подкрепа е признание, че усилията ни имат смисъл. За хората, които се лекуват при нас, тя е ясен знак, че обществото е зад тях. Благодарение на този благороден жест, ние ще успеем да осигурим още по-добра грижа и съвременни условия за тези, които имат най-крещяща нужда.

Благодарим ти, Стенли! Благодарим ти за голямото сърце, за достойнството и за това, че си истински пример за Човек с главна буква.

Пожелаваме на теб, на твоето семейство и на целия ти екип крепко здраве, неизчерпаема енергия и още много победи – на терена и в живота. Бъди сигурен, че в лицето на КОЦ – Бургас винаги имаш верен съюзник и приятел!“, добавиха от КОЦ-Бургас.