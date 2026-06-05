Във връзка с провеждането на предстоящия благотворителен "Мач на Надеждата" на 6 юни от 17:00ч. на стадион "Лазур" в Бургас, организаторите от Фондация "Стилиян Петров" съвместно с органите на реда информират гражданите относно начините, по които посетителите могат да паркират своите автомобили.

С цел превенция и правилно управление на потоците от хора не е разрешен достъпът на превозни средства до прилежащите на стадиона паркинги.

За улеснение на жителите на Бургас и гостите на града са осигурени следните четири алтернативни зони за паркиране:

- Паркинг "Арена"

- Паркинг "Гурко"

- Паркинг на Бургаския държавен университет (БДУ)

- Търговски център "Мол Плаза" – Етаж 2

Допълнително се съобщава, че зелената зона в района на стадиона ще бъде налична, но организаторите на събитието съветват феновете да изберат алтернативен начин на придвижване или да изберат един от посочените паркинги по-горе в текста.

Градският транспорт в Бургас е отлично развит и удобен, така че използването на автобусните линии също е страхотна опция за бързо и лесно придвижване до стадиона.

ДОСТЪП ДО СТАДИОНА:

За достъп до стадиона ще бъдат отворени 4 входа:

Сектор А - вход 6.

Сектор В - вход 1, 2, 3.

През вход 1 ще можете да влезете до сектор Б и блок 1, 2, 3, 4 на сектор А.

През вход 6 на сектор А можете да влезете в сектор Г и блок 5, 6, 7 и 8 на сектор А.