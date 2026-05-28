На 28 май Православната църква и народната традиция почитат паметта на светия монах Никита, епископ Халкидонски. Денят е изпълнен с дълбок духовен смисъл, но и с множество народни вярвания, които повеляват какво е позволено и какво е строго забранено да се прави.

Житие на св. Никита Халкидонски

Свети Никита посвещава живота си на Бога още от младежките си години. Воден от стремеж към молитва, смирение и духовно усамотение, той става монах и преминава през суров аскетизъм. Заради неговата дълбока вяра и отдаденост, Църквата му поверява знака на епископското служение в град Халкидон – един от ключовите духовни центрове на Византия по онова време.

Борбата срещу иконоборството

Управлението на епископ Никита съвпада с мрачния период на иконоборството, когато византийските императори насилствено унищожават светите икони и преследват техните почитатели. Докато мнозина се огъват под натиска на властта, свети Никита остава твърд в истинското християнско учение. Той открито се изправя срещу ереста и защитава традицията за почитане на иконите.

Страдания и духовен триумф

Заради смелостта си епископът е подложен на жестоки гонения:

Лишен е от своя амвон;

Затворен е в тъмница и физически измъчван;

Изпратен е в далечно изгнание.

Въпреки страданията, духът му остава несломим. От изгнание той продължава да крепи вярата на останалите християни чрез писма и думи на утеха. След затихването на иконоборческата криза и възстановяването на култа към иконите, свети Никита е освободен. Той завършва земния си път в дълбок мир, оставяйки вечен пример за духовна сила.

Какво е забранено да се прави?

Според народните поверия, спазването на определени забрани на този ден предпазва дома и семейството от беди:

Да не се вземат пари или вещи назаем: Вярва се, че ако нарушите това правило, рискувате да прогоните собствения си просперитет и семейно щастие.

Да не се изхвърля боклук от дома: Старо поверие гласи, че заедно с отпадъците от къщата се "изнася“ и благополучието.

Да не се плува и къпе в открити водоеми (реки, морета): Народите вярвания предупреждават, че влизането във водата на този ден може да довлече тежки настинки и болести, които да продължат през цялото лято.

Какво е хубаво да се направи?

Денят носи и позитивна енергия, свързана с новото начало и личните надежди:

Време за искрена молитва: Денят е изключително подходящ всеки да се помоли за това, което желае най-силно и което лежи на сърцето му.

Работа в градината: Според предците ни, около 28 май земята вече е напълно затоплена и готова да приеме най-късните култури. Денят се смята за изключително благодатен за засаждане на:

Тикви;

Краставици;

Бобови растения.