Техеран ще възстанови корабоплаването през Ормузкия проток до нивата от преди войната в рамките на месец като част от рамково споразумение с Вашингтон, което също ще включва изтеглянето на американските войски от района около Иран, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс.

В репортажа се посочва, че САЩ ще прекратят морската блокада на иранското корабоплаване, като се цитира меморандум за разбирателство, който се договаря между двете страни за прекратяване на войната, която задуши глобалните енергийни доставки през стратегическия воден път. Иранската държавна телевизия заяви още, че е получила неофициален проект на меморандума за разбирателство, въпреки че той не е окончателен и може да не бъде одобрен.

Въпросът за американските войски в региона също се нуждае от по-нататъшно обсъждане, се посочва в телевизионния репортаж, който не даде повече подробности. Не се споменава нищо за ядрената програма на Иран, която САЩ искат да бъде прекратена, посочва Ройтерс.

Репортажът на иранската държавна телевизия беше най-новият сигнал за възможен напредък към сключване на споразумение, въпреки че публично Техеран и Вашингтон изложиха позиции, които са в ярък контраст, а потенциалните условия, очертани от телевизията, не задоволяват всички изисквания на САЩ.

Белият дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална, неофициална рамка за меморандум за разбирателство между Иран и САЩ, "е невярно" и че цитираният меморандум е "пълна измислица", съобщиха Франс прес и Ройтерс.

"Тази информация от иранските държавни медии не е вярна, а проектът за рамково споразумение, който са публикували, е пълна измислица. Никой не трябва да вярва на нито дума от това, което иранските държавни медии разпространяват", се казва в изявление на официалния акаунт на американската администрация Rapid Response 47 в социалната мрежа Екс.

Американският държавен секретар Марко Рубио вчера заяви, че може да отнеме още няколко дни, след като през уикенда президентът Доналд Тръмп породи надежди за скорошно приключване на войната. Сред основните спорни въпроси са отварянето и управлението на водния път, през който преди конфликта преминаваха една пета от доставките на петрол в света и втечнен природен газ, както и разграждането на ядрените мощности на Иран.

Цените на петрола спаднаха с повече от 5% в сряда след репортажа на иранската телевизия, посочва Ройтерс. Не стана веднага ясно как би изглеждало едно оттегляне на американските въоръжени сили, както го описа иранската държавна телевизия.

Американските въоръжени сили разполагат с около 15 000 войници, които понастоящем налагат блокада на Иран, и са разположили хиляди допълнителни войници в бази в целия регион, включително в държави от Персийския залив като Катар, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Военни кораби на САЩ, някои с хиляди моряци и морски пехотинци на борда, редовно преминават през региона, спирайки в пристанища включително в Оман.

Ирански източници заявиха, че преговорите по ядрения въпрос ще бъдат предмет на втори кръг преговори – нещо, което може да не е приемливо за някои от най-близките поддръжници на Тръмп, посочва Ройтерс.

Иранската държавна телевизия уточни, че рамковото споразумение, което изключва военни кораби и предвижда Иран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман, все още не е финализирано и че Техеран няма да предприеме никакви стъпки без "осезаема проверка".