За 28 май (четвъртък) метеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издадоха предупредителен жълт код за потенциално опасно време за общо 11 области на страната. Предупреждението от първа степен за силен и поривист северозападен вятър е обявен в четири области от Западна България - Видин, Монтана, Враца и Благоевград. За седем области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки - Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Ямбол и Сливен. Очакваните количества на валежите, локално, ще са до 30-35 литра на квадратен метър.

Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния предбалкан. Ще има и градушки.

Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните райони, до 32-33 градуса - в крайните югозападни райни, а в София - около 25 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли - в неделя максималните температури ще бъдат между 28° и 33°. По-късно през деня в неделя над планините и североизточните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има повишена вероятност за градушки.

През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и отново на много места, в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Дневните температури ще се понижат и в края на периода максималните ще бъдат между 23° и 28°