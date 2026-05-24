Над 10 000 деца, ученици, студенти, духовници, културни и читалищни дейци шестват с много емоция на празничния парад, който премина днес - на 24 май, по ул. „Александровска“ и „Богориди“ до терасата в Морската градина. Центърът е пълен с хора, излезли да празнуват заедно делото на светите братя Кирил и Методий.

Икона и портрет с ликовете на светите братя Кирил и Методий и надписа „Върви, народе възродени“ поведоха парада.

В общоградското отбелязване на 24 май участваха общо 34 детски градини, 45 училища, представители на всички университети и академични филиали в Бургас, духовенство, чуждестранни студенти, обучаващи се в Бургас, читалища и културни центрове.

Гвардейските състави на ПГЕЕ „Константин Фотинов“ и на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, духови и мажоретни ученически състави допринесоха за още по-доброто настроение на всички участници, родители и гости на града.