Кметът на Бургас Димитър Николов отправи поздрав по повод днешния празник – 24 май. В него се казва:

Скъпи бургазлии,

На 24 май честваме един от най-светлите и обединяващи празници в българския календар – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Това е денят, в който отдаваме заслужена почит към делото на създателите на славянската писменост, към поколенията учители, книжовници, учени, творци и духовници, които през вековете са съхранили силата на словото и са превърнали знанието в най-ценния капитал на нашия народ.

Особено вълнуващо е, че и тази година Бургас ще отбележи празника с едно от най-мащабните шествия в страната. Повече от 10 000 деца, ученици, студенти, преподаватели, духовници, читалищни и културни дейци ще преминат по улиците на града, водени от ликовете на светите братя Кирил и Методий и от безсмъртния призив „Върви, народе възродени“. Тази впечатляваща картина е доказателство, че Бургас е град, който цени образованието, подкрепя културата и инвестира в своето бъдеще чрез младите хора.

Гордост за нашия град са детските градини, училищата, читалищата, университетите и академичните филиали, културните организации, които ежедневно работят за развитието на знанието и талантите на младите бургазлии. Благодарение на усилията на учители, преподаватели и родители, Бургас продължава да бъде пример за модерна образователна среда и място, където младите хора могат да реализират своя потенциал.

На този празничен ден изказвам своята искрена благодарност към всички просветни и културни дейци, които със своя труд, отдаденост и професионализъм изграждат духовния облик на нашия град. Благодарение на тях Бургас не само пази традициите си, но уверено върви напред към бъдещето.

Нека продължим да носим в сърцата си уважението към знанието, към българската азбука и към богатото културно наследство, което ни обединява като народ. Нека бъдем достойни наследници на делото на светите братя Кирил и Методий и да предаваме любовта към образованието и духовността на следващите поколения.

Честит 24 май!