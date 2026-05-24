Нестабилното време ще продължи и днес, 24 май, като след обяд над голяма част от страната се очакват валежи, гръмотевични бури и условия за локални градушки. Температурите ще останат сравнително умерени, а вятърът ще бъде от север-североизток.

Преди обяд валежи ще има само на отделни места, основно в планинските райони. Около и след обяд обаче над по-голямата част от страната ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, а на много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици.

Има условия и за локални градушки. Вятърът ще бъде до умерен от север-североизток. Максималните температури ще се движат между 20 и 25 градуса, а в София – около 22 градуса.

В планините облачността ще остане значителна през целия ден. Следобед на много места ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър. Температурите ще достигат около 14 градуса на 1200 метра и около 8 градуса на 2000 метра височина.

По Черноморието също ще преобладава облачно време. Следобед се очакват валежи и гръмотевици, а вятърът ще остане умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Морската вода е с температура 16–17 градуса, а вълнението на морето – 2-3 бала.